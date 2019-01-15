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Мексика рекордно увеличила импорт бензина

Roland Weihrauch/dpa/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Мексиканская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Pemex с начала года импортировала рекордный объём бензина. В первые девять дней года импорт составлял 764,8 тысячи баррелей в сутки.

Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Своим выступлением глава государства опроверг информацию о том, что перебои с поставками бензина в ряде штатов страны связаны, в том числе со снижением его импорта, сообщает РИА Новости.

Прежний рекорд по импорту топлива был зафиксирован в ноябре 2017 года. Тогда максимальный объём составлял 682 тысячи баррелей в день. В 2019 году 6% от импорта бензина пришлись на частные компании, в том числе Glencore, Exxon Mobil и Windstar.

Перебои с бензином в Мексике появились после того, как власти начали борьбу с хищениями топлива из трубопроводов. Несколько из них были перекрыты, а страна перешла на снабжение автоцистернами.

Ранее News.ruсообщал, что правительство РФ утвердило минимальные объёмы продаж на биржевых торгах бензина и дизельного топлива. Норматив для бензина класса 5 составляет 10%, а для дизельного топлива класса 5 — 5% от объёма топлива, произведённого (оприходованного) налогоплательщиком за календарный месяц и (или) переданного ему организациями, которые оказывают услуги по переработке нефтяного сырья.


#бензин #МЕКСИКА #топливо #импорт
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