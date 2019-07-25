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Согласно документу, выручка от продаж также увеличилась в 2,3 раза и составила 218,419 млрд руб. Валовая прибыль выросла в 2,4 раза, до 208,8 млрд руб.

В первом полугодии 2019 года чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учёта) выросла в 2,3 раза по сравнению с соответствующим периодом 2018 года и составила 200,857 млрд руб....