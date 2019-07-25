Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 0,76% до отметки в 69,96 рубля. В последний раз он находился ниже 70 рублей 12 марта 2018 года.
Как свидетельствуют данные торгов, курс доллара опустился на 0,49%, до 62,99 рубля.
Как писал News.ru, официальный курс европейской валюты на 25 июля составил 70,294 рубля. По данным Банка России, евро подешевел на 3,01 копейки. Стоимость бивалютной корзины при этом увеличилась по сравнению с показателем на четверг, 25 июля, на 0,9 копейки и составила 66,3688 рубля.