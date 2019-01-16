Кудрин: для существенного роста экономики нацпроектов мало

https://news.ru/storage/news/44a911ee825c6d73f3f34d61a50d80f1/9578169a-7ebb-4fcd-9204-0977696f5983_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Алексей Кудрин

Глава Счётной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин считает, что одни лишь нацпроекты не смогут обеспечить высокие темпы экономического роста. Об этом он рассказал в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

По мнению Кудрина, в национальных проектах зафиксированы далеко не все необходимые структурные шаги. Как напомнил председатель СП, в 2012 году ставилось большое количество целей и задач, однако подведения итогов проведено не было.

«Была озвучена одна из цифр — 93% исполнено, по нашим оценкам — 70%, если брать и многие формальные вещи, которые были выполнены», — заявил Кудрин.

В то же время глава СП считает, что обеспечить те темпы экономического роста, которые выведут российскую экономику в пятёрку мировых, одни только нацпроекты не смогут. Для этого необходимы структурные институциональные изменения, в частности, реформа госуправления, полагает он.

Кудрин также выступил в поддержку предложений премьер-министра Дмитрия Медведева о сокращении регуляторной нагрузки на бизнес.

Как ранее писал News.ru, глава правительства заявил о необходимости разработать специальную дорожную карту, которая позволит снизить избыточные регуляторные требования к бизнесу.