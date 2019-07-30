https://static.news.ru/photo/e2b311a4-b2d9-11e9-ad0d-fa163e074e61_660.jpg Антипинский нефтеперерабатывающий завод Фото: www.annpz.ru

Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак поручил проработать вопрос возможного оказания поддержки Антипинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). Об этом сообщил представитель вице-премьера Илья Джус.

С соответствующей просьбой в правительство обращался глава Сбербанка Герман Греф.

Было поручение Козака проработать, срок — месяц, — цитирует Джуса ТАСС .

Ранее в Сбербанке назвали процедуру банкротства необходимой для финансового оздоровления предприятия.

Как писал News.ru, нынешний генеральный директор завода Максим Андриасов в обращении к трудовому коллективу заверил, что процедура банкротства предприятия приведёт не к окончанию его работы, а к финансовому оздоровлению.

Слушание по заявлению Антипинского НПЗ о признании предприятия банкротом, как предполагается, состоится 8 августа. Требования к предприятию на общую сумму свыше 5 млрд рублей предъявлены Абсолют-Банком, Московским кредитным банком и компанией СБК.

Бывший владелец завода, а ныне председатель совета директоров группы компаний «Новый поток» Дмитрий Мазуров, проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Сбербанк обвинил бизнесмена в хищении более 1,8 млрд рублей. Предприниматель арестован, ему предъявлено обвинение.