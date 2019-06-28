https://static.news.ru/photo/1f13b518-9985-11e9-af51-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Более трети россиян устроил бы доход на пенсии в 30 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в опубликованном исследовании Сбербанка.

Пенсионные ожидания россиян сильно зависят от уровня их доходов в настоящее время, большинству людей, заработок которых не превышает 35 тысяч рублей на члена семьи, на пенсии будет комфортно жить на выплаты до 30 тысяч рублей в месяц, отмечается в исследовании. Об этом говорят от 30 до 40% опрошенных с таким уровнем дохода.

В то же время среди зарабатывающих 35–45 тысяч рублей и свыше 55 тысяч рублей на члена семьи в месяц большинство хочет получать пенсию в 45–60 тысяч рублей. В группе россиян, трудовой доход которых составляет 45–55 тысяч рублей, о таком уровне комфорта в старости мечтают уже 90,9% опрошенных.

Самые высокие «пенсионные» притязания оказались у военных. Так, 20% из них заявляют, что для комфортной жизни на заслуженном отдыхе им необходимо свыше 100 тысяч рублей. Однако в среднем по России только 2% населения грезят о таком большом пенсионном доходе.

Как ранее писал News.ru, в следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.