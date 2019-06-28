https://static.news.ru/photo/4d491bc4-90b3-11e9-a771-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global Look Press

В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.

Согласно документу об основных характеристиках бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020–2022 годы, с которым ознакомилась «Российская газета» , в 2021 году стоимость пенсионного балла увеличится на 6,3% — до 98,86 рубля.

При этом планируется, что в 2022 году пенсии будут проиндексированы на 5,9%, а пенсионный балл составит 104,69 рубля. При этом рост пенсий почувствуют на себе только неработающие пенсионеры.

По данным издания, документ 28 июня будет рассмотрен на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В 2019 году страховые пенсии выросли на 7,05%, превысив почти вдвое уровень прошлогодней инфляции. В среднегодовом выражении пенсионеры стали получать на 1000 рублей больше, чем в 2018 году.

Ранее News.ru писал о том, что для обеспечения соцдоплат к пенсиям в российский бюджет дополнительно будет заложено около 4 миллиардов рублей, говорится в пояснительной записке к внесённому в Госдуму проекту правительственных поправок в закон о бюджете на 2019 год.