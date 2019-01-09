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ФАС уличила МФЦ в торговле полисами ОСАГО

Алексей Мальгавко/РИА Новости

экономика [ версия для печати ]

Федеральная антимонопольная служба уличила в непрофильной деятельности один из многофункциональных центров. Учреждение продавало полисы ОСАГО, что, по мнению антимонопольщиков, могло привести к ограничению конкуренции на рынке страховых услуг.

МФЦ, как заключило ФАС, должно работать в соответствие с утвержденными правительством правилами организации своей деятельности. Помимо основных государственных и муниципальных услуг, они могут предоставляться сопутствующие сервисы — нотариальные услуги, услуги банка и ряд других. Перечень услуг закрытый и торговля страховыми полисами в него не входит.

Нарушителю ФАС выдало предписание расторгнуть соответствующий договор с предпринимателем. Сам этот случай ведомство включило в разъяснение практики применения антимонопольного законодательства и опубликовало на сайте.

Ранее News.ru писал о том, что в Госдуме предлагают разрешить обществам взаимного страхования (ОВС) продавать ОСАГО. Это позволит сделать систему обязательного автострахования выгодной и доступной для всех автовладельцев страны, полагают парламентарии.


#ФАС #МФЦ #ОСАГО
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