20 лет назад, 1 января 1999 года в 00:00 часов по центральноевропейскому времени (Central European Time, CET), страны европейского Экономического и валютного союза (ЭВС) ввели единую валюту евро (EUR) и начали использовать её для безналичных расчётов (в наличных — с 1 января 2002 года). С этого момента у Старого Света появилась не просто своя самостоятельная денежная единица, а вторая по использованию в мире резервная валюта.

На протяжении двух с лишним лет — по 28 февраля 2002 года (за исключением Нидерландов, Франции и Ирландии, где этот срок был законодательно сокращён) — евро и национальные денежные знаки первых стран еврозоны обращались параллельно и равноправно. С тех пор доля евро постоянно увеличивается, поскольку центральные банки стремятся диверсифицировать свои резервы.

Абсолютно оправданная мера

В сентябре 2007 года тогдашний глава ФРС Алан Гринспэн предположил, что евро может заменить доллар США в качестве главной мировой резервной валюты. В 2009-м доля евро в международных резервах центробанков составила рекордные 28%, пока что не превзойдённые. О том, оправдало ли себя введение евро, насколько уверенно чувствует себя европейская валюта по отношению к доллару и сохранится ли в 2019 году нынешнее курсовое соотношение между евро и «американцем», а также между евро и рублём, рассуждают опрошенные News.ru эксперты.

«Введение евро способствовало консолидации европейских стран в рамках еврозоны, а политика Европейского ЦБ позволила Старому Свету без существенных потерь пройти кризисные явления 2008−2011 годов. Так что мера была абсолютно рациональной и оправданной», — говорит главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Сегодня, по его оценкам, курс единой европейской валюты в целом стабилен к американскому доллару. Когда евро вводили, курс был 1,1865, а сейчас — 1,14, напоминает эксперт. Правда, продолжает он, с 1999 года диапазон колебаний евро к доллару очень широкий — от 0,8 до 1,6, но это история обеих денежных единиц.

«В целом динамика евро зависит от монетарной политики ЕЦБ и ФРС, которая определяет разницу процентных ставок и, следовательно, интерес к операциям кэрри-трейд. Пока разница ставок в пользу доллара, поэтому последние полгода доллар растёт к евро», — поясняет Богданов.

При сохранении этой тенденции, предполагает собеседник News.ru, рост доллара может продолжиться и в 2019 году, цели — 1,08–1,10. Что касается рубля, то он, скорее всего, из-за операций Минфина в рамках бюджетного правила будет снижаться и к обеим главным мировым валютам.

Стабильно второе место

«Евро появился вследствие противостояния сильной Америке и сильному доллару США. Сегодня эта валюта стабильно занимает лидирующую позицию в мировых золотовалютных резервах. Если доля доллара — более 60%, то евро — на втором месте с колебанием доли в мировых ЗВР 20−25%», — говорит аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

По мнению эксперта, евро пользуется высоким спросом, о чём свидетельствует его волатильность на мировых биржевых площадках. В общей массе международных платежей евро и доллар далеко опережают остальные валюты, например, доля британского фунта — лишь 4,5%. Что касается надёжности и доверия, то этот вопрос, утверждает Удилов, затрагивает не только экономические аспекты, но и политические.

«Учитывая шаткость международных позиций президента Трампа, его агрессивную внешнюю политику, евро видится более стабильной валютой. На протяжении 2018 года все центробанки активно избавлялись от американских долговых бумаг. Доверие к лидеру США снижается, и привычная надёжность доллара стремительно сходит на нет», — рассуждает аналитик.

В 2019 году евро может колебаться в диапазоне 1,10−1,15 к доллару, а при усилении негативных факторов (таких как торговые войны, Brexit и проблема миграции в ЕС) имеет все шансы упасть к уровню 1,06, предполагает Удилов.

«По поводу евро с уверенностью могу сказать лишь одно: изначально его введение было результатом нового экономического проекта Германии, который многие сравнивают с известным политическим проектом Берлина середины прошлого века. Но экономика всегда лучше, чем политические „игрища на костях“. Евро исполнил свою миссию, став единственным полноценным конкурентом американскому доллару», — говорит эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский.

Длинный путь к ослаблению

Впрочем, отмечает он, этот триумф продолжался недолго. В 2008 году, когда разразился мировой финансовый кризис, евро начал длинный путь к своему ослаблению — в первую очередь моральному. Ситуация усугубилась приходом на пост председателя ЕЦБ его нынешнего главы Марио Драги, который, в отличие от своего предшественника Жан-Клода Трише, по сути, проводил курс на копирование действий ФРС США. А копия всегда хуже оригинала, рассуждает Рожанковский.

По его мнению, экономика еврозоны, в отличие от американской, чьё благополучие во многом зиждется на резервном статусе доллара, крайне неоднородна: так называемые периферийные страны Европы за время кризиса столкнулись с большим ростом безработицы и вялыми темпами роста ВВП на фоне значительного увеличения их долговой нагрузки. Диспаритеты и искусственность ЕС выявились сполна: сильные страны с положительными торговыми сальдо и положительными счетами текущих операций — в первую очередь Германия — преднамеренно или невольно противопоставили себя слабым странам PIGS — Португалии, Италии, Греции и Испании.

«2019 год вряд ли станет Судным днём для единой европейской валюты: противоречия в ЕС хоть и вызревают, но пока довольно медленно. Моментом истины для единой Европы станет 2021 год, когда канцлер ФРГ Ангела Меркель уйдёт в отставку», — считает Рожанковский.

Как следствие этого, продолжает собеседник News.ru, 2019-й год, в контексте возможного ослабления доллара из-за полярных действий ФРС и намерений Дональда Трампа, может оказаться для евро лучше, нежели сейчас выглядят его перспективы. Если укрепление доллара к глобальным валютам прекратится, то евро сможет отскочить в район 1,129–1,132 к доллару, но многое зависит от политической обстановки в таких странах, как Франция и Италия.

Что касается рубля, то он никогда не образовывал естественную валютную пару с евро, а, строго говоря, формировал свой курс через кросс-курс с долларом, а последний, в свою очередь, имеет прямое котирование в паре с евро. Исходя из этого, прогноз рубля к евро можно смоделировать на основании прогнозов среднегодового курса рубля к доллару наших Минфина и Минэкономики. Это где-то в районе 80 рублей, резюмирует Рожанковский.