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Центробанк запустил в России систему быстрых платежей

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

В России начала работать система быстрых платежей (СБП). С её помощью граждане смогут за 15 секунд переводить деньги по номеру телефона получателя. При этом участникам транзакции будет необязательно иметь счета в одном и том же банке.

Пока система запущена в тестовом режиме, к ней подключились 12 кредитных организаций: ВТБ, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Альфа-Банк, СКБ-Банк, Росбанк, РНКО «Платёжный центр», Qiwi, Промсвязьбанк, Газпромбанк и «АК Барс». До конца февраля они будут работать с ограниченным числом клиентов, а с 1 марта станет доступен полный перечень операций для всех без исключения. В дальнейшем к системе могут подключиться ещё 40 банков. При этом в течение 2019 года ЦБ не будет брать с них плату за обслуживание в БСП, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал о том, что комиссии за внутрибанковские переводы Сбербанка, на которые жалуются граждане, могут быть признаны недопустимыми


#россия #банки #СБП
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