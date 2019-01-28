Центробанк запустил в России систему быстрых платежей

https://news.ru/storage/news/3bf2358b00192b5047c1635c538f25f0/56ed6901-2a21-42e2-9e61-58f9bca17d03_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В России начала работать система быстрых платежей (СБП). С её помощью граждане смогут за 15 секунд переводить деньги по номеру телефона получателя. При этом участникам транзакции будет необязательно иметь счета в одном и том же банке.

Пока система запущена в тестовом режиме, к ней подключились 12 кредитных организаций: ВТБ, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Альфа-Банк, СКБ-Банк, Росбанк, РНКО «Платёжный центр», Qiwi, Промсвязьбанк, Газпромбанк и «АК Барс». До конца февраля они будут работать с ограниченным числом клиентов, а с 1 марта станет доступен полный перечень операций для всех без исключения. В дальнейшем к системе могут подключиться ещё 40 банков. При этом в течение 2019 года ЦБ не будет брать с них плату за обслуживание в БСП, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал о том, что комиссии за внутрибанковские переводы Сбербанка, на которые жалуются граждане, могут быть признаны недопустимыми.