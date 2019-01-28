USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,302 $   Brent60.73 $ Bitcoin3,451.21 $
МОСКВА-8°C10:55
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Ценные бумаги РУСАЛА и En+ подорожали на новостях из США

News.ru

экономика [ версия для печати ]

Бумаги РУСАЛа и En+ подскочили в цене на 10% на новостях из США о снятии санкций. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, на открытии торгов акции РУСАЛа дорожали до 34,98 рубля.

По состоянию на 10:06 мск стоимость ценной бумаги РУСАЛА выросла на 6,1%, до 33,75 рубля. Глобальная депозитарная расписка En+ подорожала на 8,8%, до 612,5 рубля за штуку.

Как ранее писал News.ru, минфин США отменил санкции в отношении компаний РУСАЛ, En+ и «ЕвроСибЭнерго», принадлежащих Олегу Дерипаске. При этом имя самого бизнесмена остаётся в санкционных списках.

Решение приняли после того, как вышеуказанные компании снизили прямые и косвенные доли Дерипаски и вышли из-под его контроля. Это было главным условием, которое выдвигал американский Минфин.


#санкции #дерипаска #русал #мосбиржа #минфинсша
самое читаемое
в мире
США потребовали поставлять газ в Европу через Украину
происшествия
Вандал осквернил памятник «Вежливым людям» в Крыму


читайте также
экономика 02:24, 28 января 2019
Дерипаска потерял контроль над En+
экономика 00:22, 28 января 2019
США сняли санкции с компаний Олега Дерипаски
экономика 11:07, 18 января 2019
En+ подтвердила планы сократить долю Дерипаски ниже 50%
Лента новостей
спорт 10:52
Тренерский штаб определился с составом на ЧМ по фристайлу
происшествия 10:52
Бизнес-центр в Петербурге эвакуировали по тревоге
экономика 10:42
Курс рубля растёт к доллару и евро
в мире 10:41
Токио собирается «разбить скорлупу недоверия»
происшествия 10:35
Тысячи человек эвакуированы из больниц в Кемерово
Другие новости
экономика 10:42
Курс рубля растёт к доллару и евро
экономика 09:59
Проценты и неустойку кредитов сроком до года ограничили в РФ
экономика 09:21
Нефть дешевеет на данных о числе буровых установок в США
экономика 08:57
Выгоду от майнеров для бюджета подсчитали в России
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top