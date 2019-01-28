Ценные бумаги РУСАЛА и En+ подорожали на новостях из США

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Бумаги РУСАЛа и En+ подскочили в цене на 10% на новостях из США о снятии санкций. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, на открытии торгов акции РУСАЛа дорожали до 34,98 рубля.

По состоянию на 10:06 мск стоимость ценной бумаги РУСАЛА выросла на 6,1%, до 33,75 рубля. Глобальная депозитарная расписка En+ подорожала на 8,8%, до 612,5 рубля за штуку.

Как ранее писал News.ru, минфин США отменил санкции в отношении компаний РУСАЛ, En+ и «ЕвроСибЭнерго», принадлежащих Олегу Дерипаске. При этом имя самого бизнесмена остаётся в санкционных списках.

Решение приняли после того, как вышеуказанные компании снизили прямые и косвенные доли Дерипаски и вышли из-под его контроля. Это было главным условием, которое выдвигал американский Минфин.