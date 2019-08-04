Информация о клиентах российских банков, платёжных систем и операторов связи будет обрабатываться на единой платформе. «Ассоциация больших данных» собирается создать соответствующую тестовую площадку-«песочницу».
В неё входят Сбербанк, «Мегафон», Qiwi и другие крупные игроки. По мнению экспертов, оборот обезличенных данных никак не регулируется и находится в «серой» зоне, сообщает газета «
Исполнительный директор ассоциации Алексей Нейман рассказал изданию, что её члены готовы делиться обезличенными данными клиентов, если будут соблюдены условия минимизации рисков утечки.
Нейман считает, что сервисы на основе собранных в «песочнице» данных станут востребованными государством и муниципальными властями.
Ранее News.ru сообщал, что закон, устанавливающий требования к приёму на территории России электронных кошельков и платёжных средств, эмитируемых иностранными поставщиками, принят Госдумой. Речь идёт о платёжных услугах типа AliPay, WeChat и других. Таким образом авторы законопроекта во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым надеются препятствовать отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.