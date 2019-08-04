https://static.news.ru/photo/c4e8b794-b709-11e9-8900-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

Информация о клиентах российских банков, платёжных систем и операторов связи будет обрабатываться на единой платформе. «Ассоциация больших данных» собирается создать соответствующую тестовую площадку-«песочницу».

В неё входят Сбербанк, «Мегафон», Qiwi и другие крупные игроки. По мнению экспертов, оборот обезличенных данных никак не регулируется и находится в «серой» зоне, сообщает газета « Известия ».

Исполнительный директор ассоциации Алексей Нейман рассказал изданию, что её члены готовы делиться обезличенными данными клиентов, если будут соблюдены условия минимизации рисков утечки.

Нейман считает, что сервисы на основе собранных в «песочнице» данных станут востребованными государством и муниципальными властями.

Ранее News.ru сообщал, что закон, устанавливающий требования к приёму на территории России электронных кошельков и платёжных средств, эмитируемых иностранными поставщиками, принят Госдумой. Речь идёт о платёжных услугах типа AliPay, WeChat и других. Таким образом авторы законопроекта во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым надеются препятствовать отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.