https://static.news.ru/photo/8d80da98-a746-11e9-8cb9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Аналитик польского банка РКО Ярослав Косатый прогнозирует падение рубля на 9% по отношению к американскому доллару.

Косатый полагает, что переход Банка России к смягчению денежно-кредитной политики станет причиной снижения курса рубля к концу года с учётом вложений иностранных инвесторов в местные ОФЗ.

Негативные последствия снижения ставки ЦБ РФ будут, по мнению аналитика, преобладать над позитивными эффектами действий ФРС, передаёт « Коммерсант ».

Согласно прогнозу Косатого, доллар к концу четвёртого квартала будет стоить 69 рублей.

Как писал News.ru ранее, последнее исследование индекса бигмака показывает, что валютный курс рубля на 64,5% ниже реальной стоимости.