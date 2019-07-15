Аналитик польского банка РКО Ярослав Косатый прогнозирует падение рубля на 9% по отношению к американскому доллару.
Косатый полагает, что переход Банка России к смягчению денежно-кредитной политики станет причиной снижения курса рубля к концу года с учётом вложений иностранных инвесторов в местные ОФЗ.
Негативные последствия снижения ставки ЦБ РФ будут, по мнению аналитика, преобладать над позитивными эффектами действий ФРС, передаёт «
Согласно прогнозу Косатого, доллар к концу четвёртого квартала будет стоить 69 рублей.
Как писал News.ru ранее, последнее исследование индекса бигмака показывает, что валютный курс рубля на 64,5% ниже реальной стоимости.