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Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер объяснил, почему Германия нуждается в «Северном потоке — 2». По его словам, потребность страны в газе в ближайшие годы значительно возрастёт, а российский газопровод обеспечит новый маршрут поставки топлива.

При этом министр уверяет, что запуск «Северного потока — 2» не поставит Берлин в зависимость от Москвы, лишь принесёт экономическую выгоду. Об этом Альтмайер заявил в интервью изданию Bild. Дополнительную...