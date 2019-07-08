Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязующего Россию отказаться от ограничений на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
ЕЭК считает запрет барьером, препятствующим торговле на рынке Евразийского экономического союза. Минфин РФ, в свою очередь, заявляет, что внутренние ограничения не противоречат нормам ЕАЭС, сообщают «
Как писал News.ru ранее, винные напитки, которые производят из виноматериалов, необходимо маркировать, чтобы у потребителей была возможность отличить их от вина, созданного из винограда. Поручение проработать этот вопрос на заседании кабмина дал премьер-министр Дмитрий Медведев.