Алименты и брачные контракты аннулируют после банкротства

https://news.ru/storage/news/ca58b0583a38636f0f03f280b770b710/b0bba387-2c06-4fbe-969d-c8f3b3c3b827_850.jpg АГН «Москва»

Верховный суд РФ утвердил постановление пленума, которое позволяет кредиторам добиваться признания нотариальных соглашений по алиментам недействительными, а брачные контракты не принимать в расчёт, если они заключены после образования долга.

Алиментные схемы нередко становились способом спасения активов от распродажи с целью удовлетворения требований кредиторов. Должники искусственно создавали задолженность в уплате алиментов и «гасили» её, в том числе недвижимостью. Также, как сообщает «Интерфакс», теперь от кредиторов нельзя укрыть активы, переданные с помощью брачного договора. Перераспределённое имущество, возникшее после запуска процедуры банкротства, будет включаться в конкурсную массу и реализовываться.

Ранее News.ru писал, что около 800 тыс. россиян не могут рассчитаться с кредитами, но и не объявляют себя банкротами. Причина кроется в сложности данной процедуры. Первая проблема, которая связана с законом о банкротстве физических лиц, действующим в РФ с 2015 года, — недостаточная информированность населения о возможности списания непосильных долгов. Те же, кто знает о законе, физически не могут собрать необходимую сумму для оформления пакета документов. В настоящее время стоимость данной услуги составляет около 100 тыс. рублей. Кроме того, принятие решения по банкротству гражданина очень затянуто, а финансовый управляющий, являющийся участником процедуры, заинтересован не в помощи должнику, а в получении от него денег.