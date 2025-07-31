Звезда «Дома-2» Меньщиков объяснил, хочет ли он стать «вторым» SHAMAN Шоумен Меньщиков не хочет стать «вторым SHAMAN», но мечтает спеть с ним дуэтом

Экс-участник «Дома 2», а с недавних пор еще и исполнитель патриотических песен Степан Меньщиков в интервью NEWS.ru сообщил, что не планирует становиться «вторым SHAMAN». Однако шоумен хотел бы записать дуэт с исполнителем и автором хитов «Я русский» и «Встанем!».

Подвинуть SHAMAN? Ну нет, мы в разных весовых категориях. Возможно только взаимовыгодное сотрудничество, которое откроет новые грани — как его таланта, так и моего, — заявил Меньщиков.

Он уточнил, что на своих концертах исполняет советские песни, которые ранее входили в репертуар звезд советской эстрады, таких как Марк Бернес, Андрей Миронов, Муслим Магомаев и другие величины. Этот песенный материал, по мнению экс-участника телестройки, должен снова стать востребованным и звучать всюду не только в России, но и в других странах.

Выбор моего репертуара советского периода обусловлен прекрасной музыкальной архитектурой ушедшей эпохи… Я в него верю и точно знаю, что он вновь станет востребованным. И упавшее знамя советской эстрады будет гордо веять не только над просторами нашей родины, но и во всем мире, — полагает Менщиков.

Он добавил, что помимо SHAMAN, хотел бы записать дуэтные композиции с Бастой (Василий Вакуленко), Трофимом (Сергеем Трофимовым), Григорием Лепсом и Ларисой Долиной.

Ранее Меньщиков признался, что некоторое время назад по собственной воле отправился в рехаб в Таиланде. Основной целью, по его словам, ставил не столько избавление от зависимостей, сколько полную переоценку своей жизни. Задуманное, по мнению собеседника, удалось осуществить. Он также назвал Таиланд «страной свободных нравов», в которой можно «делать все».