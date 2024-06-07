Житинкин объяснил, почему именно Машков стал худруком «Современника» Режиссер Житинкин назвал назначение Машкова худруком «Современника» правильным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Машков

Назначение Владимира Машкова худруком «Современника» является правильным, заявил режиссер Андрей Житинкин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru на полях ПМЭФ. По его словам, Машков навел порядок в театре «Табакерка», должность в котором он также сохранил.

Да, ушли великие, ушли Юрий Любимов, Марк Захаров, Галина Волчек, но все равно театр — это самое живое, самое необходимое сегодня москвичам. Поэтому, слава богу, тут все понятно и преемственность, и действительно, дружба Владимира Машкова с Волчек это было публично. Безусловно, это было очень правильное назначение. И я думаю, что он такой активный, что он сможет сейчас совмещать обе должности, — сообщил Житинкин.

Он добавил, что хотел бы, чтобы в театр вернулся актер Сергей Гармаш, По словам Житинкина, тот думал, что он будет «наследником».

Но теперь все-таки какая-то справедливость восстанавливается, — резюмировал Житинкин.

О назначении Машкова новым директором «Современника» ранее сообщило правительство Москвы. Весной 2018 года Машков занял пост худрука «Табакерки». Он сменил на этой должности основателя театра, Олега Табакова, который скончался незадолго до этого. Машков провел ряд реформ в коллективе, обновил репертуар, нашел средства на ремонт зданий.