Стало известно о состоянии госпитализированного с ковидом актера Филиппенко Жена госпитализированного с COVID-19 актера Филиппенко рассказала, что заболевание протекает в легкой форме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Александр Филиппенко

Госпитализированный с коронавирусной инфекцией в Москве актер Александр Филиппенко чувствует себя нормально, заболевание протекает в легкой форме, рассказала в беседе с NEWS.ru супруга артиста Марина Ишимбаева. По ее словам, жизни и здоровью Филиппенко ничего не угрожает.

Он себя чувствует более-менее нормально. Действительно, его госпитализировали. У него оказался положительный тест на ковид. Довольно в легкой форме все проходит, но мы решили госпитализировать, чтобы как-то поддержать, потому что он уже не мальчик. Нам спокойнее, когда он лежит под присмотром врачей. Слава богу, ничего страшного нет, — сказала Ишимбаева.

Ранее СМИ сообщили, что Филиппенко экстренно госпитализировали с коронавирусом в Москве. От COVID-19 актер прививался в 2021 году. Сейчас же тест вновь показал положительный результат.

До этого стало известно о госпитализации экс-главы компании «Роснано» и бывшего спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса. По словам его жены, у бизнесмена диагностировали синдром Гийена — Барре (СГБ) — быстроразвивающуюся мышечную слабость, которая может быть вызвана повреждением иммунной и периферической нервной системы.