Зайцев после болезни заявил о возобновлении работы в качестве кутюрье

Вячеслав Зайцев после перенесённой тяжёлой болезни заявил, что готов снова приступить к работе в своём постоянном амплуа. Кутюрье прошёл два курса реабилитации и заметно поправил здоровье, сообщает KP.RU.

Новый год знаменитый модельер встречал уже в своём загородном доме в компании помощника по имени Олег. Минувший год оказался для мастера непростым: была продана часть здания его «Дома моды», болезнь наложила свой отпечаток на жизнь модельера. К тому же его жизнь сотрясали постоянные скандалы, касающиеся как имущества, так и странных «друзей» кутюрье, которых обвинили в издевательстве над больным человеком.

Я прошёл два курса реабилитации в отличных и, замечу, наших отечественных медицинских центрах. Здоровье поправил настолько, что и сам такого результата не ожидал. Чувствую себя замечательно, в новый год зашёл с новыми силами. А ещё из хорошего: выплаченные долги по зарплате и коммунальным платежам моего «Дома моды». Вот главные достижения моего 2021-го. Я полон сил и энергии, чтобы возродить былую славу моего «Дома моды», — рассказал Зайцев в интервью газете.

Модельер добавил, что в ближайшем времени выпустит новую коллекцию. Материалы к ней уже закуплены, творческие идеи разработаны.

Ранее друг Вячеслава Зайцева бизнесмен Вадим Хусаинов нелестно высказался о сыне модельера, назвав его «конченым человеком». Предприниматель рассказал о сложных отношениях Егора Зайцева с собственным отцом.