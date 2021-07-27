«Вообще кошмар»: ведущий Первого канала раскритиковал стихи Лермонтова

Российский писатель, ведущий Первого канала и профессор МГИМО Юрий Вяземский в беседе с NEWS.ru раскритиковал стихи Михаила Юрьевича Лермонтова. Телеведущий считает, что «поэт он неровный».

Они же [школьники] вот проходят, наверно, «Смерть поэта». Там сначала всё хорошо идёт: «Погиб поэт! — невольник чести —// Пал, оклеветанный молвой...» А то, что он потом приписал, это же вообще какой-то ужас: «А вы, надменные потомки // Известной подлостью прославленных отцов, // Пятою рабскою поправшие обломки // Игрою счастия обиженных родов!» Это же вообще кошмар, это какофония, — сказал Вяземский.

Профессор МГИМО убеждён: проза Лермонтова гораздо лучше его стихотворений.

У Лермонтова, конечно, самое, что интересное есть, на что нужно обратить внимание — это его проза. У него величайшая проза. Он прозаик намного более сильный, на мой взгляд, чем поэт. Он поэт очень неровный, — сказал Вяземский.

27 июля (по новому стилю) исполняется 180 лет со дня смерти Лермонтова. Писать стихи он начал в пансионе в 1828 году. В 1830 году в журнале «Атеней» было напечатано его стихотворение «Весна». Тогда же были написаны первые ученические поэмы и сделан первый набросок поэмы «Демон». Некоторое время Лермонтов писал застольные песни. Однако в 1837 году произошла трагедия, раскрывшая его поэтический талант — смерть Александра Сергеевича Пушкина, в результате свет увидело его произведение «Смерть поэта».

Ранее сообщалось, что актёр Николай Бурляев, снимавшийся у режиссёра Андрея Тарковского, раскритиковал российское кино. Он считает современный кинематограф «омерзительным», а отечественные сериалы «гнусными и бездарными».