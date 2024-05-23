Модельер Джемал Махмудов и Анастасия Волочкова на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
22 мая в Москве, во Дворце Ирины Винер, состоялось вручение премии канала RU.TV. Всех гостей мероприятия попросили соблюсти дресс-код и надеть белые вещи. Ведущими церемонии стали Агата Муцениеце и Иван Чуйков, роман которых обсуждают в СМИ.
На дорожке премии появились многие российские артисты: Григорий Лепс, MIA BOYKA вместе с Юрием Киселевым, Владимир Киселев, Юлия Савичева, Лариса Долина, Настасья Самбурская, блогеры Карина Нигай и Чиковани, Клава Кока, ST вместе с женой, Сергей Зверев, дизайнер Джемал Махмудов с Анастасией Волочковой и другие.
Звезды выбрали разнообразные наряды белого цвета. Зверев дополнил образ очками и шляпой. В разговоре с журналистами стилист объяснил, что ему не нравится в трендах. «Бесит открытый живот — не всем идет. Очень бесит открытый живот: как раз открывают те, кому нельзя. Брекеты бесят. Татуировки, которые синеют, синюшные брови, синевато-сероватые брови, монобровь черная — бесит!» — сказал Зверев.
Большинство певиц и артисток выбрали платья с корсетами. Юлия Савичева добавила к образу украшение с крестом, а Анастасия Волочкова прикрыла плечи накидкой и надела чокер с крупным камнем на шею. Катя Лель тоже сделала акцент на ожерелье из цепочек. Певица поделилась с журналистами, что пока не слушала новую песню Аллы Пугачевой.
«Алла Борисовна — гениальная женщина, певица всей нашей страны. Это легенда, это даже не обсуждается. Поэтому [пусть выпускает], что она хочет и когда она хочет, она имеет полное право», — отметила Лель.
Лепс решил не соблюдать полностью дресс-код и пришел в пиджаке бордового цвета. Клава Кока решила выйти в свет в белом платье с черным принтом в стиле кибер-панк.
Наряды других звезд на церемонии вручения — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ассоль и Александр Степанов на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ассоль и Александр Степанов на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Александр Шоуа с женой Натальей на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Александр Шоуа с женой Натальей на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Камилла Валиева со спутником на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Камилла Валиева со спутником на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Стилист Сергей Зверев на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Стилист Сергей Зверев на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Ольга Серябкина на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Ольга Серябкина на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Стилист Сергей Зверев на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Стилист Сергей Зверев на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Агата Муцениеце и телеведущий Иван Чуйков на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Агата Муцениеце и телеведущий Иван Чуйков на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Севиль на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Севиль на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Камилла Валиева на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Камилла Валиева на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Леонид Руденко на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Леонид Руденко на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Сергей Лазарев на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Сергей Лазарев на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Анна Семенович и Дмитрий Колдун на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Анна Семенович и Дмитрий Колдун на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Лина Дембикова на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Лина Дембикова на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Александр Ревва с женой на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Александр Ревва с женой на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
евица Маргарита Позоян на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
евица Маргарита Позоян на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ханна и Пашу с дочерью на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ханна и Пашу с дочерью на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец IVAN на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец IVAN на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
RASA на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
RASA на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Карина Нигай на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Карина Нигай на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дима Билан на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дима Билан на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Валя Карнавал на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Валя Карнавал на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Инна Маликова на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Инна Маликова на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Настасья Самбурская на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Настасья Самбурская на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Группа «Город-312» на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Группа «Город-312» на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мот с женой на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мот с женой на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Виолетта Чиковани на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Виолетта Чиковани на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Нюша на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Нюша на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Хабиб на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Хабиб на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Тося Чайкина на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Тося Чайкина на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Лариса Долина на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Лариса Долина на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Клава Кока на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Клава Кока на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Виктор Дробыш на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Виктор Дробыш на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мия Бойка и Юрий Киселев на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мия Бойка и Юрий Киселев на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Григорий Лепс на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Григорий Лепс на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Наталья Подольская и Владимир Пресняков на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Наталья Подольская и Владимир Пресняков на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Олег Майами на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Олег Майами на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Юлия Савичева на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Юлия Савичева на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Елена Север на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Елена Север на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дава на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дава на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV