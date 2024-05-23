Волочкова перетянула себя платьем, Зверев надел шляпу: кадры с премии RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Модельер Джемал Махмудов и Анастасия Волочкова на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

22 мая в Москве, во Дворце Ирины Винер, состоялось вручение премии канала RU.TV. Всех гостей мероприятия попросили соблюсти дресс-код и надеть белые вещи. Ведущими церемонии стали Агата Муцениеце и Иван Чуйков, роман которых обсуждают в СМИ.

На дорожке премии появились многие российские артисты: Григорий Лепс, MIA BOYKA вместе с Юрием Киселевым, Владимир Киселев, Юлия Савичева, Лариса Долина, Настасья Самбурская, блогеры Карина Нигай и Чиковани, Клава Кока, ST вместе с женой, Сергей Зверев, дизайнер Джемал Махмудов с Анастасией Волочковой и другие.

Звезды выбрали разнообразные наряды белого цвета. Зверев дополнил образ очками и шляпой. В разговоре с журналистами стилист объяснил, что ему не нравится в трендах. «Бесит открытый живот — не всем идет. Очень бесит открытый живот: как раз открывают те, кому нельзя. Брекеты бесят. Татуировки, которые синеют, синюшные брови, синевато-сероватые брови, монобровь черная — бесит!» — сказал Зверев.

Большинство певиц и артисток выбрали платья с корсетами. Юлия Савичева добавила к образу украшение с крестом, а Анастасия Волочкова прикрыла плечи накидкой и надела чокер с крупным камнем на шею. Катя Лель тоже сделала акцент на ожерелье из цепочек. Певица поделилась с журналистами, что пока не слушала новую песню Аллы Пугачевой.

«Алла Борисовна — гениальная женщина, певица всей нашей страны. Это легенда, это даже не обсуждается. Поэтому [пусть выпускает], что она хочет и когда она хочет, она имеет полное право», — отметила Лель.

Лепс решил не соблюдать полностью дресс-код и пришел в пиджаке бордового цвета. Клава Кока решила выйти в свет в белом платье с черным принтом в стиле кибер-панк.

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