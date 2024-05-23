22 мая в Москве, во Дворце Ирины Винер, состоялось вручение премии канала RU.TV. Всех гостей мероприятия попросили соблюсти дресс-код и надеть белые вещи. Ведущими церемонии стали Агата Муцениеце и Иван Чуйков, роман которых обсуждают в СМИ.

На дорожке премии появились многие российские артисты: Григорий Лепс, MIA BOYKA вместе с Юрием Киселевым, Владимир Киселев, Юлия Савичева, Лариса Долина, Настасья Самбурская, блогеры Карина Нигай и Чиковани, Клава Кока, ST вместе с женой, Сергей Зверев, дизайнер Джемал Махмудов с Анастасией Волочковой и другие.

Звезды выбрали разнообразные наряды белого цвета. Зверев дополнил образ очками и шляпой. В разговоре с журналистами стилист объяснил, что ему не нравится в трендах. «Бесит открытый живот — не всем идет. Очень бесит открытый живот: как раз открывают те, кому нельзя. Брекеты бесят. Татуировки, которые синеют, синюшные брови, синевато-сероватые брови, монобровь черная — бесит!» — сказал Зверев.

Большинство певиц и артисток выбрали платья с корсетами. Юлия Савичева добавила к образу украшение с крестом, а Анастасия Волочкова прикрыла плечи накидкой и надела чокер с крупным камнем на шею. Катя Лель тоже сделала акцент на ожерелье из цепочек. Певица поделилась с журналистами, что пока не слушала новую песню Аллы Пугачевой.

«Алла Борисовна — гениальная женщина, певица всей нашей страны. Это легенда, это даже не обсуждается. Поэтому [пусть выпускает], что она хочет и когда она хочет, она имеет полное право», — отметила Лель.

Лепс решил не соблюдать полностью дресс-код и пришел в пиджаке бордового цвета. Клава Кока решила выйти в свет в белом платье с черным принтом в стиле кибер-панк.

Наряды других звезд на церемонии вручения — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.

Ассоль и Александр Степанов на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ассоль и Александр Степанов на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Александр Шоуа с женой Натальей на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Александр Шоуа с женой Натальей на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Камилла Валиева со спутником на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Камилла Валиева со спутником на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Стилист Сергей Зверев на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стилист Сергей Зверев на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Певица Ольга Серябкина на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Ольга Серябкина на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Стилист Сергей Зверев на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стилист Сергей Зверев на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Актриса Агата Муцениеце и телеведущий Иван Чуйков на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актриса Агата Муцениеце и телеведущий Иван Чуйков на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Севиль на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Севиль на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Камилла Валиева на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Камилла Валиева на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Леонид Руденко на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Леонид Руденко на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Певец Сергей Лазарев на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певец Сергей Лазарев на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Анна Семенович и Дмитрий Колдун на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Анна Семенович и Дмитрий Колдун на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Лина Дембикова на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Лина Дембикова на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Александр Ревва с женой на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Александр Ревва с женой на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

евица Маргарита Позоян на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

евица Маргарита Позоян на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Ханна и Пашу с дочерью на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ханна и Пашу с дочерью на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Певец IVAN на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певец IVAN на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

RASA на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

RASA на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Карина Нигай на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Карина Нигай на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Дима Билан на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дима Билан на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Валя Карнавал на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Валя Карнавал на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Инна Маликова на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Инна Маликова на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Настасья Самбурская на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Настасья Самбурская на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Группа «Город-312» на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Группа «Город-312» на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Мот с женой на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мот с женой на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Виолетта Чиковани на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Виолетта Чиковани на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Нюша на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Нюша на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Хабиб на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Хабиб на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Тося Чайкина на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Тося Чайкина на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Лариса Долина на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Лариса Долина на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Клава Кока на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Клава Кока на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Виктор Дробыш на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Виктор Дробыш на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Мия Бойка и Юрий Киселев на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мия Бойка и Юрий Киселев на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Григорий Лепс на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Григорий Лепс на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Наталья Подольская и Владимир Пресняков на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Наталья Подольская и Владимир Пресняков на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Олег Майами на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Олег Майами на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Юлия Савичева на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Юлия Савичева на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Елена Север на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Елена Север на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Дава на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дава на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV