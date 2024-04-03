«Война — это самое чудовищное, что может быть»: куда исчез Балуев после СВО

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости

Александр Балуев

Звезда фильмов «Мусульманин» и «Благословите женщину» Александр Балуев все реже появляется в медиаполе. Продолжает ли он сниматься в кино и играть в театре, что известно о его здоровье и личной жизни?

Что известно о здоровье Балуева

СМИ сообщали, что актер перенес серьезную операцию в 2019 году. Причины хирургического вмешательства не раскрывались.

В 2021 году кинематографист был госпитализирован в Коммунарку с COVID-19. Представители артиста говорили, что он проверял здоровье, однако, по информации источников, даже после выписки Балуев находился дома, чтобы окончательно выздороветь и пройти реабилитацию после коронавируса.

65-летний артист говорит, что поддерживает форму, занимаясь спортом. В частности, Балуев играет в теннис.

«Чтобы поддержать себя в форме, играю в теннис. Да и вообще помогает то, что я постоянно в движении. Самое главное — движение», — отмечал артист в одном из интервью.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Актеры Мария Иващенко и Александр Балуев в благотворительном спектакле для медиков «Признание» в театре Людмилы Рюминой

Общается ли Балуев с дочерью, живущей в Польше

В 2022 году артист говорил, что считает своей главной ценностью в жизни дочь Марию-Анну, которая после развода актера с польской журналисткой Марией Урбановской уехала с матерью жить в Польшу.

«Я ее очень люблю. Она уже много лет живет в другой стране. Но мы поддерживаем общение, постоянно созваниваемся и периодически ездим друг к другу в гости», — откровенничал Балуев.

В 2023 году артист отметил, что не имеет права на пересечение границы Польши. Из-за этого увидеться с дочерью актеру стало сложнее, поэтому живое общее заменили переписки и видеозвонки в мессенджерах.

«Раньше было счастье — я мог увидеть ее в любое время: садился в самолет и через пару часов был в Варшаве. Надеюсь, когда-нибудь это станет возможным. Это чудовищно — не иметь возможности повидаться, пообщаться с самым родным человеком», — пожаловался актер.

После развода с Урбановской кинематографист остался жить в деревне. Балуев живет в частном доме, расположенном в элитном поселке Подмосковья. Недвижимость он приобрел еще в начале нулевых.

Фото: Виталий Невар/РИА Новости Александр Балуев

За что Балуев критиковал российское кино

Актер жаловался, что российский кинематограф так и не совершил прорыв. По его мнению, после введения культурных санкций и запрета показа зарубежных фильмов крупных иностранных киностудий отечественные картины не привнесли что-то новое.

«Разве в последнее время коренным образом что-то изменилось? Да, меньше американского барахла, которое здесь захламило все. Но наше-то кино от этого лучше не стало. Никакого прорыва не вижу», — сетовал Балуев.

Вместе с этим он согласился с мнением, что картину «Вызов» с Юлией Пересильд можно считать прорывом, поскольку съемки киноленты проходили на Международной космической станции. Артист надеется, что этот фильм сможет задать определенные тренд или направление в кинематографе.

При этом артист регулярно снимается в отечественных картинах. Например, в 2024 году с его участием должны выйти сериалы «Горький 53», «Арбатские тайны», «Дама с собачкой — 2» и «Княжна милосердия».

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Актер, режиссер Александр Балуев и актриса Марина Петренко на премьере фильма «Отель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Что Балуев говорил об СВО и уехавших артистах

Кинематографист поддержал проведение российской военной спецоперации на Украине. По мнению Балуева, сейчас его страна занимается борьбой с нацизмом и его уничтожением.

«Война — это самое чудовищное, что может быть на Земле, но, если существует нацизм, а, оказывается, на Украине он существует в очень серьезной форме и в очень больших масштабах, с ним надо бороться, его надо уничтожать. Поэтому моя страна сейчас занимается именно этим. Я убежден, что в этом есть абсолютная правда и в этом есть правильность этой ситуации», — подчеркивал Балуев в интервью ЕАН.

При этом кинематографист особо отметил, что не осуждает уехавших из России знаменитостей. По его словам, это их личное дело и они имеют на это право, однако оставлять родину в сложное для нее время недопустимо.

«Это их личное дело. Это их право. Это их выбор. Я не осуждаю никого. Я считаю, что можно по-разному относиться к власти: можно ее любить или не любить, можно соглашаться или не соглашаться. Но оставлять родину в такой момент — это недопустимо. Так нельзя. Но это мое личное мнение», — отмечал режиссер.

В феврале прошлого года Балуев навестил участников СВО в донском госпитале Росгвардии. Во время встречи с военнослужащими он прочитал стихи и оставил автографы. Актер подчеркивал, что такие встречи для него очень важны.

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