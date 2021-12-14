Путин выразил соболезнования родным режиссёра Соловьёва

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего режиссёра, сценариста народного артиста РФ Сергея Соловьёва. Глава государства заявил, что добрая память о столь ярком, неординарном человеке и настоящем мастере навсегда сохранится в сердцах почитателей его дарования, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Сергей Соловьёв был замечательным кинорежиссёром, наделённым безграничным талантом и особой творческой свободой. Его глубокие, самобытные работы обогатили палитру отечественного кинематографа, стали поистине легендарными символами эпохи, — отметил президент.

Соловьёва похоронят в четверг, 16 декабря, на Троекуровском кладбище в Москве.

О смерти режиссёра фильмов «Асса» и «Сто дней после детства» стало известно 13 декабря. Во Всероссийском государственном институте кинематографии заявили, что причиной смерти Соловьёва стали проблемы с сердцем.

В январе СМИ сообщили о том, что режиссёр был госпитализирован с диагнозом «ишемический инсульт». Однако бывшая жена кинодеятеля Татьяна Друбич опровергла эту информацию, заявив, что он лежал в больнице «по пустяковой причине», а в реанимацию попал из-за высокой температуры.

Ранее стало известно, что умерла бабушка Ивана Урганта, народная артистка РСФСР Нина Ургант. Ей было 92 года. Многим она запомнилась по роли в фильме «Белорусский вокзал», где исполнила песню «Нам нужна одна победа». В последнее время она страдала от прогрессирующей болезни Паркинсона.