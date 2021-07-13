«Весь мир дохнет»: жена Мамонова отчаялась из-за прогнозов врачей

Медики больницы в Коммунарке пытаются сделать дыхание советского и российского актёра Петра Мамонова хотя бы частично самостоятельным, рассказала «Пятому каналу» его супруга Ольга Мамонова. Отчаявшаяся женщина добавила, что прогнозов врачи не дают, а весь мир и так «дохнет».

Она подчеркнула, что на прошлой неделе специалисты трое суток пытались вывести его из состояния искусственной комы, отменили препараты, но 12 июля — «всё в обратную сторону».

Опять полное ИВЛ, и полный медикаментозный сон. Крайне тяжёлое состояние. 17-е сутки он находится в Коммунарке. Какие прогнозы? Весь мир мрёт, дохнет! Никто прогнозы не делает, — отметила Мамонова.

Мамонов уже 17 дней находится в Коммунарке. О его госпитализации стало известно 1 июля. Музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких.

Пётр Мамонов является основателем и фронтменом андеграундной группы «Звуки Му». Также 70-летний артист известен по фильмам «Такси-блюз» и «Остров», а также по моноспектаклям. Супруга Ольга не только является возлюбленной музыканта с 1982 года, но и менеджером выступлений его группы. Пара имеет трёх сыновей и двух внуков.

Ранее сообщалось, что врач-пульмонолог Сергей Пурясев дал прогноз состояния российской певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим. У неё, по слухам, развился сепсис на фоне гнойно-воспалительного процесса. Медик отметил, что в таком состоянии «выживают единицы».