Вдова Василия Ланового трогательно призналась ему в любви со сцены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Купчина

Вдова Василия Ланового народная артистка РСФСР Ирина Купченко прочла трогательные стихи — обращение к мужу с признанием в любви со сцены театра имени Евгения Вахтангова, где накануне проходил вечер памяти актера. 16 января актеру, скончавшемуся в 2021 году от последствий коронавируса, могло бы исполниться 90 лет.

Коллеги Ланового по театру представили спектакль памяти мастера. В него вошли отрывки из постановок, в которых актер был занят при жизни, а также стихи его любимых поэтов и любимые песни. В спектакле звучал голос самого народного артиста — отрывки из интервью и записи стихов в его исполнении.

В фойе театра разместилась экспозиция театральных костюмов Ланового, в которых он выходил на сцену в разные годы. За свою карьеру актер также снялся в фильмах «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина», «Офицеры», «Как закалялась сталь» и многих других.

Как вспоминала вдова сына актера Ольга Коротина-Гессе в беседе с NEWS.ru, сначала Василий Семенович играл роли второго плана.

Даже уже сыграв в «Павке Корчагине», «Аттестате зрелости», фильме «Триста лет тому...» бегал в массовке Вахтанговского театра. Однажды пришел к художественному руководителю Рубену Николаевичу Симонову и заявил: «Ухожу, приглашает Олег Ефремов в «Современник». Симонов взвился: «Подождите!» И утвердил его на несколько главных ролей, — рассказывала Ольга.

Ранее стало известно, что на могиле артиста на Новодевичьем кладбище установили памятник. Однако официального его открытия еще не было. Оно запланировано в годовщину со дня смерти Ланового — 28 января.