Вдова Этуша показала последнее фото актёра с Мирей Матьё

Вдова советского и российского актёра Владимира Этуша Елена Этуш в беседе с NEWS.ru показала последнее совместное фото артиста с его любимой французской певицей Мирей Матьё. Встреча состоялась в августе 2018-го.

На снимке изображены Владимир Этуш с супругой, Мирей Матьё, а также сёстры исполнительницы — Моник и Мари-Франс.

Владимир Абрамович [Этуш] очень умел ценить чужой талант. И талантом Мирей он был потрясён. Мы же ездили на её концерты, когда она выступала и в России, и за границей. Я и сейчас езжу. Хотя Владимир Абрамович к современной музыке как-то прохладно относился, так как те исполнители, которые были ему близки, например, Шульженко, Магомаев, Утёсов, Воронец уже ушли в мир иной, а вот Мирей он очень любил, — отметила Елена Этуш.

Елена Этуш

22 июля также исполняется 75 лет великой французской певице Мирей Матьё. Её называли «послом французской песни» и выбирали прототипом национального символа республики — Марианны. Исполнительницу знают и любят в России ещё с советских времён. И эта симпатия оказалась взаимной. Чем Мирей Матьё покорила нашу страну — читайте в скором времени в большом материале NEWS.ru.

Ранее российский телеведущий Владимир Познер в разговоре с NEWS.ru заявил, что французские шансонье — «особое явление» и их популярности за пределами республики нет рационального объяснения. Своими любимыми певцами он назвал Мориса Шевалье, Шарля Азнавура и Эдит Пиаф.