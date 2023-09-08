Васильева раскрыла, какое горе случилось в семье до госпитализации актрисы Васильева рассказала, что до ее госпитализации внучку актрисы ударила дверь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народная артистка России Татьяна Васильева во время сбора труппы театра «Ленком Марка Захарова»

Советская и российская актриса, народная артистка Российской Федерации Татьяна Васильева рассказала, что до госпитализации испытала сильный стресс, когда ее внучку ударила огромная дверь. Как рассказала NEWS.ru звезда отечественных фильмов, у нее особая связь с детьми.

У меня очень сильный стресс. Огромная дверь ударила внучку по ноге. Мы очень боялись. Мы бежали с окровавленной ногой в больницу. Это было ночью, кошмар. У меня такая связь с детьми, что я умираю вместе с ними, — поделилась Васильева.

Кроме того, она рассказала, что во время госпитализации у нее обнаружили «камни в ушках». По ее словам, актриса подумала, что с ней случился инсульт или инфаркт.

В июле сообщалось, что Васильеву доставили в больницу, где она некоторое время провела в реанимации, из которой ее позже выписали. Врачи оценивали состояние артистки как средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что Васильева присоединилась к театральной труппе «Ленкома», заменив в спектаклях покойную Инну Чурикову. Она отметила, что очень благодарна директору учреждения Марку Варшаверу за предложение поработать в коллективе «Ленкома». Артистка примет участие в трех спектаклях, в числе которых «Женитьба» по произведению Николая Гоголя.