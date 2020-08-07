В США на 2021 год собираются провести свою версию «Евровидения»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В 2021 году в США пройдёт конкурс American Song Contest. Его называют американской версией «Евровидения».

Согласно нынешним задумкам, в американской версии American Song Contest лицом к лицу сойдутся артисты, представляющие разные штаты, — цитирует ТАСС сообщение Европейского вещательного союза (ЕВС).

Отмечается, что в американской версии, также, как в оригинальном конкурсе после отборочных этапов пройдут полуфиналы, а завершится состязание «большим финалом».

При этом исполнительный директор конкурса «Евровидение» Мартин Остердаль считает, что всемирная популярность этого фестиваля, опирающегося на свою 65-летнюю историю, «все еще растёт» и нет ничего удивительного, что конкурс добрался до США, поскольку «любовь к музыке универсальна» и она «может преодолевать границы и объединять людей».

Отмечается, что до проведения American Song Contest будет создана академия, посвященная этому конкурсу. Она сформирует жюри из американских артистов и представителей музыкальной индустрии. Оно, в свою очередь будет отбирать как отдельных исполнителей, так и музыкальные группы.

Как писал NEWS.ru, продюсеры международного песенного конкурса «Евровидение» отменят запрет на предзаписанный бэк-вокал во время проведения состязания в 2021 году.