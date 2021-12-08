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В Санкт-Петербурге простились с Ниной Ургант: как провожали актрису
Культура

В Санкт-Петербурге простились с Ниной Ургант: как провожали актрису

14:07, 08 декабря 2021
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант. Она состоялась в среду, 8 декабря, в Александринском театре. Её внук Иван Ургант, актёр Михаил Боярский, худрук и директор Александринского театра Валерий Фокин пришли проститься со звездой.

Вице-губернатор Борис Пиотровский, а также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также посетили церемонию. После этого покойную артистку проводили в последний путь аплодисментами. Гроб повезут в один из местных храмов для отпевания. Место решили не раскрывать.

Как проходила церемония с Ниной Ургант — в галерее NEWS.ru.

Актер Михаил Боярский на церемонии прощания с актрисой театра и кино, народной артисткой РСФСР Ниной Ургант

Петр Ковалев/ТАСС

Прощание с актрисой Ниной Ургант в Санкт-Петербурге

Петр Ковалев/ТАСС

Актер Михаил Боярский

Александр Гальперин/РИА Новости

Внук актрисы театра и кино, народной артистки РСФСР Нины Ургант телеведущий Иван Ургант и актер Сергей Паршин

Петр Ковалев/ТАСС

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Александр Гальперин/РИА Новости

На церемонии прощания с актрисой театра и кино, народной артисткой РСФСР Ниной Ургант

Петр Ковалев/ТАСС

Художественный руководитель ФГБУК «Национальный драматический театр России (Александринский театр)» Валерий Фокин

Петр Ковалев/ТАСС

Вынос гроба с телом актрисы театра и кино, народной артистки РСФСР Нины Ургант

Петр Ковалев/ТАСС

Актер Иван Краско (второй справа) во время выноса гроба с телом народной артистки РСФСР Нины Ургант

Александр Гальперин/РИА Новости

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