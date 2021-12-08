В Санкт-Петербурге простились с Ниной Ургант: как провожали актрису

В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант. Она состоялась в среду, 8 декабря, в Александринском театре. Её внук Иван Ургант, актёр Михаил Боярский, худрук и директор Александринского театра Валерий Фокин пришли проститься со звездой.
Вице-губернатор Борис Пиотровский, а также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также посетили церемонию. После этого покойную артистку проводили в последний путь аплодисментами. Гроб повезут в один из местных храмов для отпевания. Место решили не раскрывать.
Как проходила церемония с Ниной Ургант — в галерее NEWS.ru.
Актер Михаил Боярский на церемонии прощания с актрисой театра и кино, народной артисткой РСФСР Ниной Ургант
Петр Ковалев/ТАСС
Прощание с актрисой Ниной Ургант в Санкт-Петербурге
Петр Ковалев/ТАСС
Актер Михаил Боярский
Александр Гальперин/РИА Новости
Внук актрисы театра и кино, народной артистки РСФСР Нины Ургант телеведущий Иван Ургант и актер Сергей Паршин
Петр Ковалев/ТАСС
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Александр Гальперин/РИА Новости
На церемонии прощания с актрисой театра и кино, народной артисткой РСФСР Ниной Ургант
Петр Ковалев/ТАСС
Художественный руководитель ФГБУК «Национальный драматический театр России (Александринский театр)» Валерий Фокин
Петр Ковалев/ТАСС
Вынос гроба с телом актрисы театра и кино, народной артистки РСФСР Нины Ургант
Петр Ковалев/ТАСС
Актер Иван Краско (второй справа) во время выноса гроба с телом народной артистки РСФСР Нины Ургант
Александр Гальперин/РИА Новости