В Санкт-Петербурге простились с Ниной Ургант: как провожали актрису

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В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант. Она состоялась в среду, 8 декабря, в Александринском театре. Её внук Иван Ургант, актёр Михаил Боярский, худрук и директор Александринского театра Валерий Фокин пришли проститься со звездой.

Вице-губернатор Борис Пиотровский, а также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также посетили церемонию. После этого покойную артистку проводили в последний путь аплодисментами. Гроб повезут в один из местных храмов для отпевания. Место решили не раскрывать.

Как проходила церемония с Ниной Ургант — в галерее NEWS.ru.