В Пермском крае откроют восемь виртуальных концертных залов

К 2022 году в Пермском крае появятся восемь виртуальных концертных залов. На реализацию будет выделено 6,6 млн рублей.
Площадки появятся в Чердыни, Оханске, Кудымкаре, Усолье, Гремячинске, Нытве, Горнозаводске и Верещагино,
Особенность виртуальных концертных залов Пермской филармонии состоит в том, что у нас есть собственный контент. Кроме того, наша съёмочная группа мобильна и мы можем транслировать концерты не только из наших залов, но и с любых площадок, — заявила директор Пермской филармонии Галина Кокоулина.
Как писал NEWS.ru, президент Татарстана Рустам Минниханов объявил о третьем этапе снятия ограничений, введённых ранее в целях борьбы с распространением COVID-19. С 17 августа в республике заработали театры и кинотеатры, концертные залы, цирки и аквапарки.
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