В Пермском крае откроют восемь виртуальных концертных залов

https://static.news.ru/photo/c730340c-e140-11ea-8085-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

К 2022 году в Пермском крае появятся восемь виртуальных концертных залов. На реализацию будет выделено 6,6 млн рублей.

Площадки появятся в Чердыни, Оханске, Кудымкаре, Усолье, Гремячинске, Нытве, Горнозаводске и Верещагино, сообщается на сайте регионального Министерства культуры. К концу 2020 года суммарно на виртуальной карте Прикамья будет отмечено уже 25 залов, а к 2022 году их количество достигнет 39.

Особенность виртуальных концертных залов Пермской филармонии состоит в том, что у нас есть собственный контент. Кроме того, наша съёмочная группа мобильна и мы можем транслировать концерты не только из наших залов, но и с любых площадок, — заявила директор Пермской филармонии Галина Кокоулина.

Как писал NEWS.ru, президент Татарстана Рустам Минниханов объявил о третьем этапе снятия ограничений, введённых ранее в целях борьбы с распространением COVID-19. С 17 августа в республике заработали театры и кинотеатры, концертные залы, цирки и аквапарки.