«В очень плохом состоянии»: мать Зеленского расплакалась на его похоронах

Коллеги телеведущего Михаила Зеленского, который будет похоронен на Троекуровском кладбище сегодня, 19 января, рассказали NEWS.ru о плохом состоянии его матери, расплакавшейся у гроба сына. Об этом сообщил наш корреспондент, находящийся на церемонии прощания с журналистом в похоронном зале «Троекурово».

Мама Миши находится возле гроба. Она в очень плохом состоянии, — рассказала Лидия, коллега Михаила Зеленского по работе на ВГТРК.

Ранее сообщалось о начале церемонии прощания с Михаилом Зеленским. Онлайн-трансляцию похорон ведёт NEWS.ru.

Все расходы на погребение взяла на себя ВГТРК, в рядах которой Михаил Зеленский вёл программу «Вести», «Прямой эфир» и другие передачи на каналах «Россия 24» и «Россия Культура». Помимо деятельности на телевидении, Зеленский также преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

Зеленский скончался 11 января во время отдыха Доминиканской Республике на 47-м году жизни. Причиной смерти журналиста стал сердечный приступ, являвшийся следствием хронических проблем с сердечно-сосудистой системой. Несмотря на быстрое прибытие в медпункт после ухудшения самочувствия, медикам не удалось спасти Михаила, рассказала вдова Мила Рубинчик.