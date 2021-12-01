В Москве прошла церемония прощания с музыкантом Александром Градским

Сегодня, 24 ноября, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков отмечает 80-летие. Клуб весёлых и находчивых невозможно представить без его бессменного ведущего. Эту программу видел каждый россиянин, она до сих пор всеми любима.

КВН стал современной кузницей российских юмористов. Благодаря этой передаче многие участники стали настоящими звёздами. Александр Гудков, Гарик Мартиросян, Тимур Батрутдинов, Станислав Ярушин, Гарик Харламов всегда тепло вспоминают годы, в которые...