В Москве прошла церемония прощания с музыкантом Александром Градским

В среду в московском театре «Градский холл» прошла церемония прощания с выдающимся музыкантом, певцом и композитором Александром Градским. Он скончался в минувшее воскресенье от инфаркта мозга на фоне осложнений от перенесенного недавно коронавируса.
На церемонии прощания присутствовали его вдова Марина Коташенко и дети от первого брака Мария и Даниил, многие звёзды российской эстрады и шоу-бизнеса. Похоронят певца на Ваганьковском кладбище.
Церемония прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Мазаев
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Леонид Агутин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Лев Лещенко
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Вдова А. Градского Марина Коташенко
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Пианист и дирижёр Сергей Жилин
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первый заместитель генерального директора, генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Церемония прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Пелагея
Владимир Астапкович/РИА Новости
Во время выноса гроба с телом народного артиста России
Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время выноса гроба с телом народного артиста России
Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время выноса гроба с телом народного артиста России
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским
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