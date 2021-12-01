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В Москве прошла церемония прощания с музыкантом Александром Градским
Культура

В Москве прошла церемония прощания с музыкантом Александром Градским

15:34, 01 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В среду в московском театре «Градский холл» прошла церемония прощания с выдающимся музыкантом, певцом и композитором Александром Градским. Он скончался в минувшее воскресенье от инфаркта мозга на фоне осложнений от перенесенного недавно коронавируса.

На церемонии прощания присутствовали его вдова Марина Коташенко и дети от первого брака Мария и Даниил, многие звёзды российской эстрады и шоу-бизнеса. Похоронят певца на Ваганьковском кладбище.

Церемония прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Мазаев

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Леонид Агутин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Лев Лещенко

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Вдова А. Градского Марина Коташенко

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Пианист и дирижёр Сергей Жилин

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Первый заместитель генерального директора, генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Церемония прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Пелагея

Владимир Астапкович/РИА Новости

Во время выноса гроба с телом народного артиста России

Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время выноса гроба с телом народного артиста России

Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время выноса гроба с телом народного артиста России

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским

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