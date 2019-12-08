https://static.news.ru/photo/116698c6-19c9-11ea-bcf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские школьницы Марина Каннер и Елена Цыбулина приняли участие в книжной ярмарке non/fiction в Москве. Они представили работу «Истории спасения, или Как мы стали взрослыми», посвящённую выжившим во времена Холокоста евреям.

На написание книги школьницам потребовалось три года, они опросили более 30 выживших в Холокосте человек из российских городов и Израиля, передаёт ТАСС.

История началась в 2017 году, тогда родилась идея сделать фотоальбом с портретами и снимками людей, которые пережили Холокост. Мы обратились к очевидцу событий Олегу Ефимовичу Мордковичу, он во многом помог нам найти героев, <...> его историю также можно найти в книге, — сообщила Елена Цыбулина.

Также она сообщила, что герои книги пережили Холокост в юном возрасте и эта трагедия «заставила их рано повзрослеть».

В свою очередь Марина Каннер обратила внимание на то, что в создании книги авторам помогал драматург и бывший узник гетто Александр Гельман. По его совету рассказы написаны от первого лица с сохранением настоящих имён и биографических деталей для передачи ощущения «живого диалога между героями и читателем».

Книгу помогли подготовить и издать в Российском еврейском конгрессе. Фотографии, сделанные во время интервью, ранее легли в основу интерактивной выставки организации «Спасители».

Как писал NEWS.ru, в июне президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника Героям сопротивления в нацистских концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны. Мероприятие прошло во время посещения главой государства Еврейского музея и Центра толерантности в Москве.