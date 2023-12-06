В «Ленкоме» подтвердили назначение Лазарева главным режиссером ЦАТРА Директор «Ленкома» Варшавер подтвердил назначение Лазарева в ЦАТРА

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Александр Лазарев

Директор «Ленкома» Марк Варшавер подтвердил назначение народного артиста РФ Александра Лазарева на пост главного режиссера Театра Российской Армии. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что при этом актер остается в «Ленкоме» и будет совмещать две должности.

Да, это так на самом деле. Он заключил договор с Театром Российской Армии на какое-то время, но остается работать в «Ленкоме» и будет играть спектакли. Он восстановил «Поминальную молитву» и поставил спектакль «Бег» по Булгакову. Все это он будет соблюдать, остается у нас в театре актером и будет совмещать [эту работу] с должностью главного режиссера театра Российской Армии, — рассказал Варшавер.

Ранее РИА Новости сообщило, что Лазарев станет главным режиссером Театра Российской Армии. В беседе с NEWS.ru актер заявил, что пока не готов комментировать сообщения о новом назначении.

Театр Российской Армии был основан в 1930 году. С момента создания он являлся ведомственным театром ВС СССР, в котором «проходили службу» многие военнообязанные артисты. Театр обладает самой большой в Европе сценой. C 1995 по 2020 год пост главного режиссера занимал Борис Морозов. После этого, как следует из информации на сайте, должность была вакантной.