В Госдуме предсказали будущее сериала «Ольга» после слов Трояновой о России Депутат Шолохов призвал не запрещать сериал «Ольга» на телевидении из-за слов Трояновой

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Яна Троянова

Запрещать к показу на телевидении сериал «Ольга» из-за заявлений актрисы Яны Трояновой о России не представляется очевидным решением, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, зрители должны сами принять решение, смотреть «Ольгу» дальше или нет. В то же время Шолохов отметил, что запрет на показ этого сериала не нанесет никакого ущерба отечественной культуре.

Запрещать что-либо из-за одного наемного работника не представляется очевидным решением. Это скорее относится к праву зрителя отказаться от его приобретения. При этом я не знаю, какая у этого сериала аудитория, но уверен: ущерба отечественной культуре отказ от такой, по меткому определению, кстати, французов, «жвачки для мозгов» не нанесет, — считает Шолохов.

Ранее Троянова в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказала, что переехала во Францию, арендует домик в Пютю и будет делать проекты для русскоговорящих, чтобы «поддержать тех, кто в заложниках России». После этого глава ФПБК Виталий Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой признать актрису иностранным агентом. Шолохов согласился с этим и добавил, что во Франции Троянова никому не будет нужна без заработанных в России денег.