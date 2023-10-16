В Госдуме назвали условие выступления Мадонны в России Депутат Драпеко: Мадонна должна убрать элементы ЛГБТ, если хочет выступать в РФ

Фото: face to face/Global Look Press

Мадонна

Если Мадонна захочет приехать в Россию в рамках мирового турне, то необходимо договориться с продюсерами певицы, чтобы она убрала из программы раздражающие россиян элементы, а именно пропаганду ЛГБТ и оскорбление чувств верующих, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. В то же время она отметила, что Мадонна является мировой звездой и было бы интересно на нее посмотреть.

Она действительно мировая звезда, конечно, было бы интересно на нее посмотреть. Но если Мадонна приедет в Россию, нужно будет договариваться с ее продюсерами, чтобы она убрала раздражающие нас элементы. Не поедет же она в мусульманскую страну демонстрировать всякие ужасы. И нас она должна уважать. Если уберет эти элементы из программы, может приезжать, это будет интересно. Я, правда, не знаю, как она к нам относится и вряд ли поедет, — считает Драпеко.

Мадонна выступает в рамках мирового турне. В ее программе имеются намеки на пропаганду ЛГБТ и оскорбление чувств верующих. Во время выступления в Лондоне Мадонна вышла на сцену, завернувшись в украинский флаг. Певица взяла сине-желтое знамя для исполнения грустной баллады «Не плачь обо мне, Аргентина» (Don’t Cry for Me Argentina).

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал навсегда запретить Мадонне выступать в России, так как ее программа не соответствует культурным и нравственным ценностям. Он напомнил, что артистка открыто поддерживала Украину.