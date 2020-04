Ушёл из жизни экс-глава Госфильмофонда Николай Бородачёв

Студия Animaccord, являющаяся создателем мультипликационного сериала «Маша и Медведь», подготовила несколько роликов с главными героями о важности соблюдения самоизоляции и правилах гигиены в условиях распространения коронавируса.

Первый выпуск под названием «Чем заняться дома?» выйдет 11 апреля на официальном YouTube-канале мультфильма. А в рамках акции All in the Family зрителей ждёт специальный эпизод «Оставайтесь дома», который будет...