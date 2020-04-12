Ушёл из жизни экс-глава Госфильмофонда Николай Бородачёв

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Известный кинематографист, бывший руководитель Госфильмофонда России Николай Бородачёв умер 11 апреля. Он будет похоронен на родине в Мордовии, сообщает пресс-служба кабмина региона.

После продолжительной болезни скончался наш земляк, заслуженный работник культуры России, лауреат Государственной премии РФ Николай Михайлович Бородачёв, — передаёт РИА Новости со ссылкой на правительство Мордовии.

Последние два года Бородачёв занимал пост первого заместителя председателя Союза кинематографистов России, а до этого более 20 лет возглавлял Госфильмофонд РФ.

Николай Михайлович внёс огромный вклад в развитие культурной жизни Мордовии. При его непосредственном участии в Саранске обрёл новую жизнь кинотеатр «Россия». Регулярно организовывались визиты популярных зарубежных и российских актёров театра и кино, — отметил в телеграмме вдове Бородачёва губернатор Владимир Волков.

Как писал NEWS.ru, российский писатель Евгений Витковский ушёл из жизни в 69 лет, об этом сообщила его жена Ольга Кольцова. Ранее вдова поэта сообщала, что его госпитализировали в Боткинскую больницу, где врачи ввели литератора в медикаментозную кому. Евгений Витковский переводил произведения Мильтона, Уайльда, Рембо, Киплинга и многих других, издал антологию поэзии российского зарубежья «Мы жили тогда на планете другой», романы «Павел II», «Земля святого Витта», «Чёртовар». Являлся членом Союза писателей России и экспертом Союза переводчиков.