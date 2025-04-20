Ушла из жизни звезда советского мюзикла «Собака на сене» Актриса Елизавета Зима скончалась в возрасте 79 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженная артистка России, актриса Елизавета Зима скончалась в возрасте 79 лет, сообщили в пресс-службе Смоленского государственного академического драматического театра имени А. С. Грибоедова. Там уточнили, что это огромная потеря для смоленской сцены.

Для всех нас это огромная потеря, ведь Елизавета Корнеевна оставила неизгладимый след в искусстве и жизни каждого, кто имел честь работать рядом с ней, — отметили в театре.

Зима родилась 30 мая 1945 года в Ленинграде. Окончила музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова, после чего работала в театрах Ижевска, Тамбова, Тулы и Советска. С 1991 года стала артисткой Смоленского драмтеатра. Актриса известна по ролям в спектаклях «Антоний и Клеопатра», «Собака на сене», «Марица», «Дачники», «Свадьба в Малиновке» и других.

Ранее ушел из жизни директор советской и российской поп-группы «На-На» Виталий Фроликов. Telegram-канал SHOT сообщил, что мужчина скончался на операционном столе. По информации канала, врачи проводили ему плановую операцию на сердце, однако в какой-то момент орган отказал. Все подробности о месте и дате прощания с Фроликовым будут озвучены в ближайшее время.

До этого стало известно о смерти российского актера кино и озвучивания Рудольфа Панкова. Ему было 87 лет. Артист подарил голос многим персонажам известных голливудских блокбастеров и фантастических фильмов. В частности, он озвучил Артура Уизли из фильмов по франшизе «Гарри Поттер», бога-повелителя Одина из цикла «Марвел», предводителя мятежных мутантов Магнето из «Людей Икс» и других.