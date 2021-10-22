Умер страдавший синдромом Дауна сын звезды советского кино Ии Саввиной

Сын звезды советского кино Ии Саввиной Сергей Шестаков, страдавший синдромом Дауна, умер в 64 года. Хотя врачи прочили ему скорую кончину, наследник знаменитой актрисы прожил долгую жизнь.

О смерти Сергея сообщил на своей странице в Facebook известный критик Борис Львович.

Сегодня в соседней со мной квартире траур. Ушёл из жизни Серёженька Шестаков. Сегодня столько вокруг горестных событий, такие люди покидают наш круг, казалось бы, кого тронет смерть 64-летнего ребёнка... Но за жизнью этого человечка с рождения следило очень много людей — ближних и дальних. Потому что он был сыном замечательной и несравненной Ии Саввиной, — трогательно написал критик.

Благодаря матери Сергей сумел найти своё место в жизни. Он играл на фортепиано, изучал английский, прекрасно читал стихи наизусть. Его рисунки неоднократно занимали первые места на конкурсах для одарённых детей. Сын актрисы получил высшее образование.

Сергей Шестаков появился в браке Ии Саввиной с учёным-гидрологом Всеволодом Шестаковым. Когда у сына актрисы диагностировали синдром Дауна, она категорически отказалась оставлять его в детдоме, как ни уговаривали актрису врачи. На тот момент Саввина окончила факультет журналистики МГУ и попробовала себя в студенческом театре.

Медики заверили будущую звезду, что больше 43 лет её ребёнок не проживёт. Но в итоге Сергей прожил почти 65 лет.

В том, что Серёжа прожил почти 65 лет, полностью заслуга этой великой женщины. Конечно, помогали многие, но сердце болело у неё. Серёженька получился улыбчивый, очень добрый и умный мальчик, — написал Львович.

Ия Саввина умерла в 2011 году. Когда её не стало, о Сергее стал заботиться второй муж актрисы — актёр Театра на Таганке Анатолий Васильев. С ним Саввина прожила в браке 30 лет.

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