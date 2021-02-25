Умер «Скарлатина» Вячеслав Голоднов из «Ворошиловского стрелка»

https://static.news.ru/photo/6f22ee70-77f5-11eb-b038-96000091f725_660.jpg Вячеслав Голоднов Фото: vk.com/dramteatrkaluga

Актёр Вячеслав Голоднов, сыгравший эпизодическую, но яркую роль в фильме «Ворошиловский стрелок», умер на 73 году жизни. Актёр запомнился ролью просто русского мужика по прозвищу «Скарлатина» в киноленте о справедливости.

О смерти актёра в Facebook сообщил его друг Ярослав Орляченко.

Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего друга. Это был ярчайший артист, мастер, крайне энергичный человек, замечательный муж, отец и дедушка. Это сильная потеря для всех, — написал приятель Голоднова.

Вячеслав Голоднов окончил Калужское культпросветучилище и с 2005 года всю жизнь проработал в Калужском драмтеатре. Кроме картины «Ворошиловский стрелок» актёр сыграл в таких фильмах, как «Шериф» и «Танкисты своих не бросают».

Ранее NEWS.ru сообщал, что художник-постановщик анимационных фильмов Владимир Зуйков ушёл из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.