https://static.news.ru/photo/696678ce-e1d5-11e9-96e0-fa163e074e61_660.jpg Марк Захаров Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Художественный руководитель московского театра "Ленком" Марк Захаров умер в Москве. Народный артист СССР скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни.

Умер последний из могикан, — сказал о его кончине директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

О времени прощания и похорон пока не сообщается, передаёт ТАСС .

Известный режиссёр был художественным руководителем Московского театра им. Ленинского Комсомола 45 лет. Он поставил более 40 спектаклей, среди которых «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Вишнёвый сад» и другие. В качестве кинорежиссёра он запомнился такими фильмами, как «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо» и «Формула любви».

20 августа Захарова госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи подозревали, что у артиста двустороннее воспаление лёгких. Его планировали выписать в сентябре, писал News.ru.