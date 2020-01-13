https://static.news.ru/photo/b79a12aa-35e3-11ea-932d-fa163e074e61_660.jpg Тони Гарнетт Фото: Wikimedia

В возрасте 83 лет умер британский телепродюсер Тони Гарнетт.

О смерти Гарнетта после непродолжительной болезни сообщили представители компании World Productions, основателем которой он является, передаёт Variety.

Тони был замечательным человеком и вдохновляющим продюсером, которого будет сильно не хватать всем, кто его знал, — говорится в сообщении.

Артист начал карьеру актёра в 1960-х годах, но постепенно ушёл в продюсирование фильмов и сериалом для телевидения. Он занимался такими такими проектами как «Улица Сезам» и картина «Толстяк и Малыш». В 1990-м году Гарнетт основал компанию World Productions, которая выпустила множество фильмов и сериалов. Одним из последних успешных проектов стала шестисерийная драма «Телохранитель».

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