Умер автор граффити целующегося Брежнева с Хоннекером Дмитрий Врубель

Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

Дмитрий Врубель

Автор известного граффити целующихся глав СССР и ГДР Брежнева и Хоннекера на Берлинской стене Дмитрий Врубель умер в возрасте 62 лет в Германии. Автор известного в народе как «Братский поцелуй» произведения в конце июня был госпитализирован с коронавирусом. О его смерти сообщил в своём Telegram-канале журналист и литературовед Глеб Морев.

Автора граффити «Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви» ввели в искусственную кому, но врачи не сумели его спасти. Своё легендарное произведение Врубель создал в 1990 году. В 2009 году оно было смыто с единственного уцелевшего фрагмента Берлинской стены, но автор восстановил его.

Родился Врубель в 1960 году в Москве. В 1975 году в возрасте 15 лет он создал своё первое художественное произведение — «Суд Пилата». В 1979 году учился в МГПИ на худграфе. В 1986–1996 годах организовал в своей квартире в Москве галерею Врубеля «Кварт Арт». В 1987 году принял участие в первой выставке «Клуба авангардистов» (КЛАВА).

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