Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» Актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» Романов умер в 87 лет

Фото: t.me/mironovtheatre

Эрнст Романов

Народный артист России Эрнст Романов, который запомнился зрителям по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», а также по фильму «Собака на сене», скончался на 88-м году жизни, сообщила пресс-служба театра имени Андрея Миронова. Место и дата прощания с актером пока не называются.

25 февраля на 88-м году жизни ушел народный артист России Эрнст Иванович Романов. <...> Мы приносим глубокие соболезнования супруге Эрнста Романова Лейли Зениковне Киракосян, его детям и внукам, — говорится в сообщении театра.

Романов сыграл более 200 ролей в кино. Он был ведущим артистом Русского театра Эстонии, а также выступал на сценах БДТ, театра имени А. С. Пушкина и театра Ленсовета. Романов широко известен зрителям как артист «Ленфильма». Среди его работ также есть роли в таких картинах, как «Красная палатка», «Монолог», «Прошу слова» и «Звезда пленительного счастья».

Ранее сообщалось о смерти российского актера Константина Капитана, который также играл в «Улицах разбитых фонарей». Он ушел из жизни в возрасте 56 лет. Причиной смерти Капитана стала продолжительная болезнь. Актер известен своими ролями в сериалах «Тайны следствия», «Дорожный патруль», «Литейный» и многих других.