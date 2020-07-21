Умер 34-летний актёр Андрей Сиротин

https://static.news.ru/photo/97aaa4f4-cb80-11ea-840f-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Актёр Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Андрей Сиротин умер на 35-м году жизни. Информацию о его смерти подтвердили в театре.

Андрей Сиротин долго болел. Сегодня он скончался, — сообщил источник ТАСС.

Сиротин родился в 1986 году. Он выпускник Российского института театрального искусства — ГИТИСа. В Театре имени Пушкина исполнял роль принца Калафа в спектакле Константина Богомолова 2010 года «Принцесса и идиот». Также Сиротин снимался в кино. Он сыграл в таких проектах, как «Достоевский», «Шериф», «Дирижёр» и «Перекрёстки судьбы».

Ранее, как писал NEWS.ru, советский певец и автор-исполнитель Борис Давидян, известный как Бока, скончался на 72-м году жизни. Артист умер в Лос-Анджелесе. Давидян исполнял шансон и широко известен по песне «Доля воровская» и участию в дуэте «Бока и Жока», который он создал со своим внуком Георгием Мкртычяном. Коллектив стал популярным мемом в России благодаря необычным сценическим псевдонимам певцов.