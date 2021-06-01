«У меня не было секса с ней»: Лоза высказался о романе Данко и Сотниковой

https://static.news.ru/photo/459e0086-c2d6-11eb-94a7-96000091f725_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Певец Юрий Лоза в беседе с NEWS.ru высказался о бурном романе певца Данко (Александра Фадеева) и актрисы Веры Сотниковой. Ранее исполнитель признался, что секс с артисткой был лучшим в его жизни.

Вот у меня не было секса с Верой Сотниковой. А у него (Данко. — NEWS.ru), может быть, действительно не было более ярких впечатлений в жизни, почему нет, это же естественно. Кто-то помнит первую поездку на велосипеде, кто-то первый секс, кто-то ещё что-то, — сказал Лоза.

Поэт-песенник признался, что до того, как повстречал Светлану Валентиновну, он не отказывал женщинам. В то же время никаких ярких воспоминаний у Лозы не связано с этим. Зато много слов у певца нашлось о его супруге.

А самый бурный роман у меня был с женой, он и сейчас продолжается. <...> Есть понятие «увлечение», есть понятие «любовное приключение», а есть понятие «любовь». Любовь — это очень много: совместные воспоминания, родство душ. Уж точно гораздо больше, чем просто секс, который никогда не восполнит всей полноты, которую даёт любовь. Я не верю, что бывает просто секс, который круче, чем секс с любимым человеком, — заключил Лоза.

Ранее сообщалось, что Данко и Сотникова поделились воспоминаниями о своём давнем бурном романе, когда они «жили и кайфовали». По словам Сотниковой, это была любовь с первого взгляда. Актрисе тогда было 28 лет, а певцу — 19.