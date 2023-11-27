Экс-солиста Bad Boys Blue Кевина Маккоя затравили украинские хейтеры Украинские хейтеры обвинили экс-солиста Bad Boys Blue Маккоя в симпатии к России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кевин Маккой

Экс-солиста легендарной группы Bad Boys Blue Кевина Маккоя угрозами пытаются заставить выехать из России украинские хейтеры, обвиняя в симпатиях «к России и Путину», рассказал NEWS.ru сам певец. По его словам, сразу после больших сольных концертов в Санкт-Петербурге и Москве осенью этого года на Маккоя обрушился «шквал хейта» в социальных сетях и критика в украинских СМИ.

Обвиняют, угрожают, требуют отказаться от выступлений в России. Обращаются в грубой форме, звучат и призывы «разобраться» со мной, в том числе физически, — рассказал артист.

Артист подчеркнул, что в 80-е он активно гастролировал по всему СССР, после распада Союза часто бывал с концертами во всех бывших республиках постсоветского пространства, включая Россию и Украину, и везде получал теплый прием. В 2014 году после выступлений в Крыму въезд на Украину исполнителю запретили, кроме того, говорит Маккой, его имя тогда же было внесено в список «Миротворца».

Я уверен в том, что это инициатива каких-то украинских чиновников и политиков, а не украинского народа — запретить мне въезд в страну и внести в список «Миротворца». Меня этим не запугать точно. Как и угрозами, — сообщил певец.

Он отметил, что Россия стала ему родной, зрители принимают его тепло, а сам певец даже думает какое-то время здесь пожить. В то же время артист сообщил, что в некоторых городах РФ его концерты не согласовывают местные чиновники, аргументируя иностранным происхождением и постоянным местом жительства в Германии и США. Маккой выразил надежду на то, что со временем ситуация исправится и чиновники «пересмотрят свою позицию» в отношении него.

Ранее певец дал большой сольный концерт в одном из московских клубов. Он исполнил популярные хиты и новые песни, например, русскоязычную «Снег летит», известную публике в исполнении Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо». Версия песни Маккоя, исполненная с разрешения и согласия Кадышевой, уже набрала на YouTube более 15 млн просмотров. В беседе с NEWS.ru артист отметил, что обожает российскую публику, культуру, традиции, выучил русский язык из любви к России и называет себя «черным русским», утверждая, что у него «совершенно русская душа».