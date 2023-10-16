«На-На» и Шаляпин посетили концерт Кевина Маккоя: фото с вечеринки В Москве состоялось выступление экс-солиста немецкой группы Bad Boys Blue

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Политов и Вячеслав Пантелеев группа "На-На"

Легенда мировой сцены, экс-солист немецкой группы Bad Boys Blue, исполнитель хитов You’re Woman, Pretty Young Girl и других Кевин Маккой (Kevin McCoy) дал большой сольный концерт в одном из московских клубов.

Певец исполнил популярные хиты и новые песни. Например, русскоязычную «Снег летит», известную публике в исполнении Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо». Версия песни Маккоя, исполненная с разрешения и согласия народной артистки России, уже набрала на YouTube более 15 миллионов просмотров.

В беседе с NEWS.ru артист отметил, что обожает российскую публику, культуру, традиции. Из любви к нашей стране он выучил русский язык. Называет себя «черным русским», утверждая, что у него «совершенно русская душа».

По словам исполнителя, события последних лет — русофобия в Европе и странах постсоветского пространства — «ровно никак не повлияли» на его собственное отношение к России и к российскому зрителю.

«Публика отвечает взаимностью, на концертах аншлаги», — подчеркнул Кевин МакКой.

Концерт артиста посетили Кай Метов, группа «На-На», Наталья Гулькина, Прохор Шаляпин, Анна Калашникова, Марат Чанышев (экс-солист коллектива «Премьер-министр») и другие исполнители. Они также исполнили песни в рамках шоу экс-солиста немецкой группы Bad Boys Blue.

Как прошло выступление Кевина Маккоя — смотрите в фотогалерее.