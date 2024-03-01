Театр, развод, загадочная смерть сына: как живет актриса Наталья Егорова

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Наталья Егорова

Наталья Егорова — советская и российская актриса театра и кино, которая стала популярной после роли Нины Сарафановой в фильме «Старший сын». Как сейчас живет артистка?

Чем известна Егорова

Наталия Егорова родилась 22 августа 1950 года в Ставрополе в семье военнослужащего. В детстве у нее диагностировали туберкулез, и семья приняла решение переехать в Сибирь, чтобы в холодном климате вылечить болезнь.

После школы в 1968-м она поступила с первого раза в Иркутское театральное училище, но спустя год переехала в Москву и ее приняли в Школу-студию МХАТ. Закончив обучение, стала актрисой Московского нового драматического театра (МНДТ), созданного на базе выпущенного в 1975 году курса Школы-студии МХАТ, где она училась. Там она получила роль Элизы Дулиттл в постановке «Моя прекрасная леди». Затем актриса появилась в спектаклях «Годы странствий» и «Прошлым летом в Чулимске».

Дебют в кино состоялся в 1970 году, когда она сыграла в драме «Город первой любви». Популярность обрела после картины «Старший сын», которая вышла на экраны в 1975 году. Свои главные роли она получила в проектах «Влюблен по собственному желанию», «Матвеева радость» и «Девочка из города».

В 1999 году была удостоена звания «Заслуженный артист Российской Федерации», а в 2002 году ей присвоили звание «Народный артист Российской Федерации». В настоящее время фильмография актрисы насчитывает более 80 работ.

Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press Анатолий Кузнецов и Наталья Егорова в картине «Вторая весна»

Что известно о личной жизни артистки

Егорова вышла замуж, когда еще была студенткой Школы-студии МХАТ, за своего однокурсника Николая Попкова (Глинского). В браке у них родился сын Александр. Супружеская пара приняла решение развестись после 17 лет совместной жизни.

В феврале 2011 года стало известно, что возрасте 34 лет сын актрисы Александр Барский умер в Индии при невыясненных обстоятельствах.

Отец мужчины Николай Попков был уверен, чего сына убили, поскольку он видел его первые фотографии, сделанные после смерти.

«Я должен был выходить на сцену, и тут мне позвонили из российского консульства в Дели и сообщили, что мой сын умер. Это якобы была естественная смерть, вызванная приемом большой дозы алкоголя. Но я убежден, что Сашу убили. Мне с большим трудом удалось достать фотографии сына, сделанные в первые минуты после его гибели. На них явственно видны следы побоев: удары были нанесены в область носа и правого уха. Они могли оказаться смертельными, потому что Саша совсем недавно перенес операцию на носу», — рассказал он тогда изданию KP.RU.

Чем сейчас занимается Егорова

Последней ролью в кино была одна из главных ролей в сериале «Пустой дом», премьера которого состоялась в августе 2022 года.

Также актриса играет на сцене разных театров и гастролирует по России. В воскресенье, 3 марта, в Театре Терезы Дуровой Егорова примет участие в спектакле «Пигмалион».

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