Стало известно о состоянии Куклачева после операции на сердце SHOT: Куклачев хочет дать пресс-конференцию после операции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев после проведенной операции на сердце из-за перенесенного инфаркта большую часть времени лежит в кровати и иногда привстает, чтобы поесть, пишет Telegram-канал SHOT. 75-летнего дрессировщика собираются перевести из реанимации в обычную палату к выходным, говорится в сообщении. После выписки из больницы Куклачев планирует дать большую пресс-конференцию, чтобы поблагодарить врачей, которые спасли ему жизнь, пишет канал.

По данным SHOT, в настоящее время за самочувствием артиста круглосуточно следят медики. Состояние Куклачева остается тяжелым, однако он ведет себя активно и думает о будущих спектаклях, говорится в сообщении. Врачи запрещают дрессировщику какие-либо контакты с посторонними, в том числе с журналистами.

Ранее врач-реабилитолог Александр Комаров предположил, что Куклачев сможет вернуться к работе не ранее чем через два месяца. По его словам, что именно столько времени обычно продолжается кардиологическая реабилитация.

Реабилитолог добавил, что инфаркт не несет ограничений в виде парезов, параличей, нарушения чувствительности речи и ориентации в пространстве, если изначально был не фатальным. В случае инсульта восстановление было бы куда более длительным, пояснил он.

Куклачева госпитализировали 12 апреля из концертного зала «Вегас Сити Холла», где проходил его бенефис, посвященный юбилею. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный заявил, что врачи диагностировали у дрессировщика обширный инфаркт. Для стабилизации состояния Куклачева ему провели трехчасовую операцию.