Врач рассказал, сможет ли Куклачев вернуться на сцену после инфаркта Врач Комаров: Куклачеву понадобится около двух месяцев, чтобы вернуться на сцену

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев сможет вернуться к работе не ранее чем через два месяца, заявил NEWS.ru врач-реабилитолог Александр Комаров. Он добавил, что именно столько времени обычно продолжается кардиологическая реабилитация.

Инфаркт — это осложнение основного заболевания. В среднем кардиологическая реабилитация продолжается 1,5–2 месяца. Первую неделю пациенту требуется полный покой, следующие три недели позволена дозированная нагрузка, кардиореспираторный тренинг. Дальше рекомендуется две-три недели санаторно-курортного лечения для восстановления переносимости нагрузки. После этого можно будет вернуться к профессиональной деятельности, — сказал Комаров.

Реабилитолог добавил, что инфаркт не несет ограничений в виде парезов, параличей, нарушения чувствительности речи и ориентации в пространстве, если изначально был не фатальным. В случае инсульта восстановление было бы куда более длительным, пояснил он.

Если пациент выжил, врачи успели вовремя провести терапию, поставить стенты или шунтирование, то тогда перспективы для возвращения к профессиональной деятельности достаточно хорошие, человек в течение пары месяцев может вернуться обратно в строй, — заключил Комаров.

Юрия Куклачева госпитализировали 12 апреля из концертного зала «Вегас Сити Холла», где проходил его бенефис, посвященный юбилею. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный заявил, что врачи диагностировали у дрессировщика обширный инфаркт. Для стабилизации состояния Куклачева ему провели трехчасовую операцию.